Calcio spagnolo: investita davanti al supermercato, grave una donna di 48 anni

Donna di 48 anni investita da auto a Napoli

Una donna di 48 anni è stata travolta da un’auto a Napoli, in un incidente avvenuto lunedì 6 ottobre. Il sinistro si è verificato in via Provinciale Botteghelle di Portici, vicino a un supermercato.

La vittima è stata investita da una Fiat Panda guidata da un uomo di 48 anni, accompagnato da un minore. Entrambi sono rimasti illesi. Immediatamente dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Ponticelli, dove è ancora ricoverata in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione Infortunistica Stradale di Napoli. Questi hanno eseguito i rilievi planimetrici, sequestrato il veicolo coinvolto e acquisito le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna stava attraversando la strada non lontano dalle strisce pedonali, dopo aver aiutato una persona a passare. Si pensa che questa persona potrebbe essere stata un bambino.

L’incidente di lunedì rappresenta solo l’ultimo di una serie di investimenti gravi che hanno avuto conseguenze fatali per i pedoni a Napoli. Negli ultimi poco più di un anno, sono stati registrati 15 pedoni morti, molti dei quali stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Inoltre, da fine settembre, ci sono state altre due vittime, un uomo di 84 anni e una donna di 94 anni, entrambi travolti da auto mentre stavano attraversando la strada.

Questi incidenti suscitano preoccupazione nella comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale nella città. Le autorità sono chiamate ad adottare misure per prevenire ulteriori tragedie e garantire la protezione dei pedoni.

L’associazione delle vittime della strada ha invitato le autorità a intensificare i controlli e le multe per i conducenti che non rispettano le regole del codice della strada. Inoltre, la comunità sta chiedendo l’installazione di ulteriori misure di sicurezza, come attraversamenti pedonali rialzati e semafori più visibili.

È fondamentale che sia garantita la sicurezza di tutti i cittadini, sia che si tratti di conducenti o di pedoni. La consapevolezza delle norme del codice della strada e il rispetto delle regole sono cruciali per ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade di Napoli.