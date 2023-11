Calcio spagnolo: Javier Milei è il nuovo presidente dellArgentina – America Latina – Agenzia ANSA

Javier Milei è il nuovo presidente dell’Argentina, essendo stato eletto con il 56% dei voti nel ballottaggio storico che lo ha visto sconfiggere il candidato peronista progressista Sergio Massa. L’elezione di Milei ha suscitato diverse reazioni, compresa quella dell’ex presidente americano Donald Trump, che l’ha congratulato definendo l’Argentina come un paese destinato a tornare grande.

La notizia di questa vittoria ha raggiunto anche l’Italia, dove la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Milei per congratularsi con lui e augurargli buon lavoro. E proprio il 10 dicembre, nel quarantesimo anniversario della democrazia in Argentina, Milei inizierà il suo mandato come capo di Stato.

Durante il suo primo discorso ufficiale, Milei ha promesso di porre fine alla decadenza argentina e di ricostruire il paese. Ha elencato l’inflazione, la povertà, la miseria e l’insicurezza come le sfide più urgenti da affrontare. Milei si è mostrato fiducioso nel futuro del suo paese, sostenendo che l’Argentina ha un futuro liberale e promettendo che diventerà una potenza mondiale entro 35 anni.

Durante la sua presentazione come presidente eletto, Milei ha esclamato il suo motto “Viva la libertà, maledizione” e ha abbracciato i suoi genitori mentre i sostenitori festeggiavano in tutto il paese. Nel frattempo, Sergio Massa ha ammesso la sconfitta in un discorso drammatico, prima ancora che lo spoglio delle schede fosse completato. Ha dichiarato di rispettare i risultati democratici e ha contattato Milei per congratularsi con lui e augurargli buona fortuna.

L’ex presidente argentino Mauricio Macri e la candidata di centrodestra Patricia Bullrich hanno espresso soddisfazione per la vittoria di Milei e hanno inviato messaggi euforici agli osservatori dei seggi elettorali. Questa elezione segna un cambiamento significativo nella politica argentina e pone le basi per un futuro all’insegna della libertà e dello sviluppo per il paese.