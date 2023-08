Calcio spagnolo: la denuncia di Silvia, fan in carrozzina: «Ho pagato 300 euro il biglietto, ma non vogliono farmi»

Una fan di Taylor Swift, Silvia Stoyanova, ha denunciato una situazione di discriminazione all’interno dell’organizzazione del concerto dell’artista previsto a San Siro. Silvia, infatti, ha lamentato di non poter accedere all’evento a causa del fatto che l’organizzazione non consente l’accesso alle persone disabili in sedia a rotelle nella zona prato.

Questo dilemma ha portato Silvia a intraprendere una petizione che, in poco tempo, ha raccolto quasi 34mila firme. La giovane fan ha condiviso la sua testimonianza su TikTok, spiegando di essere stata costretta a compilare un modulo per disabili, ma nonostante ciò, non ha ricevuto alcuna priorità nell’acquisto dei biglietti.

Silvia aveva addirittura acquistato un biglietto VIP fronte palco nella zona prato, che dovrebbe essere accessibile anche alle persone con sedia a rotelle. Nonostante ciò, le è stato comunicato che anche con quel biglietto non può partecipare all’evento.

L’organizzazione, invece di fornire una risposta adeguata al problema segnalato da Silvia, ha invitato la fan a non contattarli ulteriormente e ha promesso di ricontattarla solamente nel caso in cui ci saranno posti disponibili per i disabili.

Nel frattempo, la petizione continua ad accumulare firme, dimostrando il sostegno della comunità nei confronti di Silvia e dei molti altri individui che lamentano questa difficile situazione.

In un periodo in cui il tema dell’inclusione e dell’accessibilità è di fondamentale importanza, è importante che le organizzazioni pongano una maggiore attenzione a garantire l’accesso a tutti i loro eventi, senza alcuna distinzione o discriminazione.

La speranza è che questa denuncia portata avanti da una fan di Taylor Swift, possa sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare un cambiamento positivo nell’approccio delle organizzazioni riguardo all’accessibilità per le persone disabili.