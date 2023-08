Calcio spagnolo: la prova contro le accuse a De Martino – DiLei

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, due dei personaggi più amati dal gossip estivo, sono al centro dell’attenzione dei fan, alla ricerca di conferme sulla fine della loro relazione. I due si trovano attualmente in vacanza, ma separati: Belen sull’Isola di Albarella con i figli, mentre De Martino si trova in Puglia.

Durante queste ultime settimane, è emersa una voce che voleva Belen coinvolta in una presunta relazione con Elio Lorenzoni. Tuttavia, per motivi di privacy, non sono state pubblicate prove concrete che confermassero questa indiscrezione. Un fan, però, ha dichiarato di aver visto Elio in ospedale insieme a Belen, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a questa situazione.

La separazione di De Martino e Rodriguez ha alimentato le voci che circolano da mesi, secondo le quali i due sarebbero già separati da tempo. Infatti, entrambi hanno pubblicato messaggi subliminali sui social media che sono stati interpretati sia come una messa in scena per nascondere la fine della loro storia, sia come una conferma di tradimenti o problemi nella coppia.

Sul profilo Instagram di Belen, ad esempio, sono comparsi post enigmatici che sembrano alludere a difficoltà nella sua vita sentimentale. Allo stesso modo, anche Stefano De Martino ha condiviso messaggi che hanno lasciato i fan sospettosi e confusi riguardo al suo attuale stato emotivo e relazionale.

Nonostante i molti interrogativi e supposizioni, sia Stefano De Martino che Belen Rodriguez hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo alla loro situazione sentimentale attuale. I fan dovranno quindi continuare a seguire i profili social dei due personaggi per scoprire eventuali sviluppi e conferme sulla fine della loro relazione.