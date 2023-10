Calcio spagnolo: La reazione di una celebrità, la frase velenosa: Grazie, ma mai più

“Reazione a catena” continua ad essere il quiz show di successo su Rai Uno. Con la sua presenza carismatica, Marco Liorni riesce a tenere incollati milioni di italiani ogni sera. Per celebrare questo successo, la Rai ha organizzato per Liorni una serata speciale con la partecipazione di VIP. Tra i volti noti presenti, c’era anche Iva Zanicchi, che purtroppo è finita nel mirino dei telespettatori per aver messo da parte un membro dei Cugini di Campagna. I commenti dei telespettatori sono stati critici nei confronti di Zanicchi, accusandola di prepotenza e di snobbare il suo compagno di band. Nonostante il grande successo del programma in prima serata, c’è chi preferisce ancora il quiz show puro del pomeriggio. Anche se il pubblico ha apprezzato l’arrivo di “Reazione a catena” in prima serata, alcuni potrebbero non essere entusiasti di continuare a vederlo. Ora resta da vedere se il programma tornerà in futuro o se sarà messo da parte. Solo il tempo ci dirà cosa succederà a questo amatissimo quiz show.

