Calcio spagnolo – La stella di Betlemme non era una stella, i dettagli – Passione Astronomia

Una leggenda su un evento astronomico si è rivelata essere solo un effetto prospettico tra i pianeti Saturno e Giove. Si tratta di una congiunzione planetaria, in cui i pianeti sembrano avvicinarsi nel cielo notturno, anche se in realtà non sono vicini l’uno all’altro. I due pianeti, Giove e Saturno, sono giganti gassosi e si incontrano una volta ogni vent’anni, ma di solito non si allineano così vicini. L’evento si è verificato il 21 dicembre 2020, ma l’ultima volta che è stato visibile in questo modo risale al 4 marzo 1226. Secondo le fonti di informazione come la NASA, Scientific American, Nature e The Guardian, l’evento potrà essere osservato nuovamente il 15 marzo 2080. Per sostenere e approfondire la conoscenza dell’universo, invitiamo i nostri lettori a partecipare e abbonarsi a Passione Astronomia.

