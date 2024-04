Fallout 4: laggiornamento next gen suscita polemiche su PC, con problemi di mod e miglioramenti invisibili

L’update di Fallout 4 ha deluso i giocatori che utilizzano mod, con problemi nei salvataggi e molte mod che non funzionano correttamente. Il download dell’update di 14,4GB sembra non aver soddisfatto i giocatori, soprattutto su Windows, con problemi legati alle mod e nessun miglioramento tecnico evidente.

Inoltre, il supporto per gli schermi ultrawide su PC presenta problemi con l’interfaccia di gioco. Tuttavia, su console la situazione sembra essere migliore, con miglioramenti nella risoluzione e nel frame-rate su PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto rose e fiori nemmeno sul fronte delle console, con un bug nella modalità Qualità grafica su Xbox e problemi con l’update gratuito per i possessori di Fallout 4 tramite PlayStation Plus su PS5. Tuttavia, sembra che questi ultimi problemi siano stati risolti.

In conclusione, l’update di Fallout 4 ha portato più complicazioni che miglioramenti, soprattutto per chi utilizza mod o gioca su PC. Resta da sperare che i prossimi aggiornamenti risolvano questi problemi e rendano l’esperienza di gioco più soddisfacente per tutti i giocatori.