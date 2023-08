Calcio spagnolo – Lassalto a Capitol Hill, Trump si dichiara non colpevole: Giorno triste per lAmerica – Notizie

Donald Trump si dichiara non colpevole durante la sua terza apparizione in tribunale in pochi mesi.

L’ex presidente è accusato di possedere documenti segreti a Mar-a-Lago e di aver partecipato all’assalto al Campidoglio dell’6 gennaio 2021.

Trump è ora sotto accusa per il tentativo di sovvertire le elezioni del 2020.

La prossima udienza è stata fissata per il 28 agosto, e al presidente è stato vietato di discutere con i potenziali testimoni.

Prima di entrare in tribunale, Trump ha parlato al suo pubblico, attaccando Joe Biden e definendo le accuse mosse contro di lui come strumentalizzazione della giustizia.

Un sondaggio CNN rivela che il 69% dei repubblicani e dei loro simpatizzanti considera la vittoria di Biden illegittima.

Nel frattempo, Joe Biden e la First Lady Jill si sono ritirati nella loro casa al mare, cercando di mantenere un profilo basso rispetto ai guai giudiziari di Trump.