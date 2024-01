Calcio spagnolo: lipotesi dellesperto sulla malattia della principessa del Galles

Il Presidente della Sigo, Vito Trojano, ha commentato lo stato di salute di Kate Middleton dopo un intervento chirurgico all’addome. Secondo Trojano, i lunghi tempi di ricovero e convalescenza potrebbero essere dovuti a un’endometriosi profonda, una malattia invalidante che colpisce l’apparato genito-urinario e la zona dell’intestino. L’endometriosi provoca forti dolori durante il ciclo mestruale, i rapporti sessuali e la defecazione. L’esperto ha sottolineato che questa malattia colpisce 3 milioni di donne in Italia, molte delle quali vengono diagnosticati dopo un lungo e difficile percorso medico. L’endometriosi può causare anche astenia, lieve ipertermia e fenomeni depressivi, oltre ad essere una delle principali cause di infertilità nelle donne.

Grazie agli sforzi della Sigo, l’endometriosi è stata inserita nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, consentendo alle pazienti di accedere a prestazioni specialistiche gratuite. Trojano ha sottolineato che la chirurgia dovrebbe essere considerata come ultima opzione, in quanto non risolve completamente il problema. I farmaci progestinici possono aiutare a controllare i sintomi dell’endometriosi nel tempo, ma non riducono la formazione di cisti voluminose che possono comprimere altri organi. Questo è un importante passo avanti nella lotta contro l’endometriosi, che spesso viene sottovalutata e non riceve l’attenzione che merita. Grazie all’impegno della Sigo, le donne affette da questa malattia possono finalmente ricevere le cure specialistiche di cui necessitano. Si auspica che questo annuncio porti a una maggiore consapevolezza e a un miglior supporto per le donne che lottano contro questa malattia debilitante.