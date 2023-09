Calcio spagnolo: Lorenzo Tano parla della sua partecipazione a Ballando

Il giovane di 27 anni, Lorenzo Tano, figlio del famoso attore Rocco Siffredi, sarà uno dei partecipanti della nuova edizione del programma “Ballando con le stelle”.

Non nasconde che la sua presenza nel cast potrebbe essere dovuta al suo cognome famoso, ma ha accettato l’opportunità perché il ballo rappresenta per lui una sfida personale e una nuova esperienza. Lorenzo ha sottolineato che non ha intenzione di seguire le orme di suo padre come attore hard nel mondo dell’industria cinematografica per adulti. Attualmente lavora nella casa di produzione di Rocco Siffredi, occupandosi della gestione e dell’ampliamento del business di famiglia.

Lorenzo spiega che suo padre è un brand riconosciuto e apprezzato anche al di fuori del settore del porno e che è una persona molto rispettata. Ha accolto con grande entusiasmo l’opportunità di partecipare a “Ballando con le stelle” e ha l’appoggio dei suoi familiari.

Il giovane è consapevole che la sua partecipazione al programma potrebbe attirare critiche, ma le considera come uno stimolo per fare sempre meglio. Non ha ancora pianificato un futuro in televisione, ma sta valutando le opportunità passo dopo passo.

Lorenzo è molto emozionato all’idea di trascorrere tanto tempo in Italia, soprattutto perché sarà la sua prima esperienza lontano da casa. Non ha aspettative precise sul suo percorso nel programma, affermando che si considererebbe soddisfatto anche se arrivasse solo alla semifinale.

In conclusione, Lorenzo Tano si appresta a vivere una nuova avventura nel mondo dello spettacolo italiano, affrontando il programma di “Ballando con le stelle”. Nonostante il suo cognome famoso, il giovane intende dimostrare il suo talento nel ballo, lasciando da parte le ombre del passato di suo padre. Sarà interessante vedere come si svilupperà il suo percorso nel programma, nel quale avrà l’occasione di mostrare il suo impegno e la sua passione per il ballo.