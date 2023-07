Calcio spagnolo – Maltempo nel Saronnese: tetti scoperchiati e piante cadute a terra

Ancora maltempo e nuovi temporali hanno colpito la Lombardia nella notte tra sabato 29 e domenica 30. Nell’area del Saronnese, crocevia tra le province di Varese, Milano e Como, si sono verificati numerosi danni a causa dei temporali. I vigili del fuoco sono intervenuti in città e nei centri vicini, affrontando 43 casi di emergenza. Gli interventi hanno riguardato principalmente allagamenti, messa in sicurezza di piante cadute e tetti scoperchiati. Sono stati colpiti monumenti e strade, come piazza Cavalieri di via Vittorio Veneto e via Primo Maggio, che rimarrà chiusa fino alla messa in sicurezza. Tunnel e autostrade sono state allagate, causando blocchi stradali e mettendo a rischio alcuni automobilisti. Diverse vetture sono state danneggiate a causa della caduta di rami.

