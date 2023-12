Calcio spagnolo: Crosetto, il giorno della frenata – Corriere della Sera

“Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nega attacco alla magistratura durante interpellanza in Aula”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha negato fermamente di aver attaccato la magistratura durante un’interpellanza in Aula. Durante il suo intervento, Crosetto ha spiegato di non aver mai parlato di incontri segreti o cospirazioni e di non aver mai attaccato in alcun modo la magistratura.

Il ministro ha sottolineato l’importanza di porre fine allo scontro tra politica e magistratura e ha invitato alla collaborazione tra le due istituzioni per garantire il corretto funzionamento dello Stato.

Durante l’interpellanza, alcuni membri della Camera dei Deputati, come Chiara Braga del Partito Democratico e Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto ulteriori chiarimenti a Crosetto sulle sue dichiarazioni. In particolare, è stato citato il segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino, che ha criticato aspramente le affermazioni del ministro.

Nonostante il dibattito, è emerso che durante l’interpellanza erano presenti solo una trentina di deputati, tra cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Alcuni leader politici, come Matteo Renzi di Italia Viva, hanno criticato Crosetto per non aver ancora presentato una riforma sulla magistratura. Tuttavia, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, ha invece elogiato la risposta del ministro come puntuale e definitiva.

Anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha elogiato Crosetto per aver dissipato ogni dubbio con le sue parole.

