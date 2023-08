Calcio spagnolo – Meghan Markle, ogni mattina prepara una bevanda con questi ingredienti: è il suo segreto per restare… – La Terra del Gusto

Meghan Markle, moglie del Principe Harry, ha un segreto per la sua forma fisica strepitosa. Nonostante non appaia spesso in pubblico, Meghan Markle attira sempre l’attenzione dei media. Il suo segreto per mantenere la forma è praticare sport e yoga.

Secondo fonti vicine alla Duchessa, Meghan è molto attenta alla sua alimentazione e segue una serie di abitudini salutari. Ogni mattina, per iniziare la giornata nel migliore dei modi, beve una tazza di acqua calda con limone, che le permette di purificare il suo organismo e dare energia al suo corpo.

Per quanto riguarda la colazione, Meghan preferisce una tazza di avena accompagnata da latte di mandorla o soia, banane fresche e uno spruzzo di sciroppo d’agave, che le forniscono un mix di fibre e carboidrati sani. Questa combinazione le dà la giusta energia per affrontare le sue giornate intense.

Durante i pasti principali, come pranzo e cena, la Duchessa sceglie principalmente verdure come protagonisti dei suoi piatti. Durante i giorni feriali, preferisce una dieta leggera basata su verdure fresche e legumi, che le permette di mantenere la linea senza rinunciare al sapore.

Tuttavia, nei fine settimana si concede qualche sfizio culinario e può godere di pasti più abbondanti. Questi momenti speciali le permettono di concedersi qualche piacere gastronomico senza sentirsi in colpa.

In conclusione, la bellezza e la forma fisica di Meghan Markle non sono solo il frutto di una genetica favorevole, ma anche del suo stile di vita sano e attento. La Duchessa dimostra che per mantenere la forma non servono diete estreme ma una combinazione di sport, alimentazione sana e qualche piccolo lusso occasionale.