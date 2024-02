Calcio spagnolo: Meloni: I giudici decidono su Salis. Il padre di Ilaria querela Salvini – Notizie – Agenzia ANSA

Punti principali dell’articolo:

Titolo: Il caso di Ilaria Salis: richieste ufficiali dell’Italia e polemiche politiche

Ilaria Salis, la giovane italiana arrestata in Ungheria, continua a essere al centro delle discussioni politiche in Italia. Recentemente, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha svelato le richieste ufficiali dell’Italia riguardo al caso Salis, dopo un incontro privato con il premier ungherese Viktor Orban a Bruxelles.

Durante l’incontro, Meloni ha ribadito l’importanza dell’autonomia dei giudici e ha sottolineato come i governi non dovrebbero interferire nei processi legali. Ha anche affermato che il trattamento di Salis e l’uso delle catene sono pratiche comuni in diversi paesi, incluso il mondo occidentale, e ha invitato a non alimentare polemiche politiche sulla vicenda.

Nonostante gli avvertimenti del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato l’importanza di non trasformare una vicenda giudiziaria in una vicenda politica, Matteo Salvini, leader della Lega, ha dichiarato che se Salis fosse condannata, non la vorrebbe più in classe.

Le parole di Salvini hanno portato il padre di Ilaria Salis ad annunciare una querela nei confronti del politico per diffamazione. Il padre ha anche respinto le accuse mosse dalla Lega nei confronti di sua figlia.

Nel frattempo, Giorgia Meloni e Viktor Orban hanno lavorato per stabilire un perimetro di azione condiviso tra Italia e Ungheria, in modo da preservare gli equilibri tra i due paesi e mantenere i contatti attraverso i canali diplomatici.

Ilaria Salis stessa ha inviato una lettera all’ambasciatore italiano a Budapest, in cui ha rivelato di essere stata interrogata dal personale del carcere riguardo alle sue condizioni detentive. Salis ha anche firmato un verbale in ungherese.

Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, è sceso in piazza per difendere Ilaria Salis. I parlamentari del partito hanno organizzato un sit-in a Roma insieme a quelli di +Europa, esponendo anche uno striscione davanti all’ambasciata ungherese.

Il caso di Ilaria Salis continua a suscitare interesse e dibattiti sia a livello nazionale che internazionale, mentre l’Italia cerca di risolvere la situazione in collaborazione con l’Ungheria. Resta da vedere quali sviluppi avranno le richieste dell’Italia e cosa accadrà nel futuro di Ilaria Salis.