Il presidente russo Vladimir Putin è stato confermato con un record del 90% dei voti durante le elezioni presidenziali, ottenendo così il suo quinto mandato dopo 24 anni al potere. Le elezioni, anche se caratterizzate da gravi incidenti, hanno visto una massiccia partecipazione delle regioni ucraine controllate da Mosca. Gli osservatori internazionali hanno criticato l’assenza di elezioni libere ed eque.

Putin ha ringraziato i russi per la fiducia riposta in lui e ha promesso di rendere il Paese ancora più forte. La vittoria di Putin è stata netta anche nelle regioni ucraine controllate, nonostante le polemiche riguardo alla morte dell’oppositore Navalny e ad uno possibile scambio di prigionieri.

Il presidente russo ha avvertito la Nato di non sfidare la Russia, suscitando le critiche del presidente ucraino Zelensky, che lo ha definito “malato di potere”. Medvedev ha definito la vittoria di Putin “brillante”, accusando l’Occidente di interferenze. Le proteste e gli arresti in Russia hanno suscitato la preoccupazione per possibili attacchi ai due aeroporti internazionali.

Anche Tajani e Cameron hanno criticato le elezioni russe come non libere ed eque, alimentando ulteriori tensioni. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa vittoria di Putin per il futuro politico della Russia e le relazioni internazionali.