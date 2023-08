Calcio spagnolo – Ministero della Salute: Vaccinazione anti Covid per tutti gli over 60 – la Repubblica

Il Ministero della Salute ha recentemente diffuso una circolare riguardante la vaccinazione anti Covid, simile a quella dell’anno scorso. Secondo la circolare, la campagna gratuita di vaccinazione anti Covid inizierà in autunno e si svolgerà contemporaneamente alla campagna antinfluenzale. Questo significa che a partire da ottobre, tutte le persone a rischio potranno finalmente proteggersi dal coronavirus.

Inoltre, la circolare ha annunciato l’utilizzo di nuove formulazioni di vaccini a mRNA e proteici, denominata formulazione aggiornata monovalente XBB 1.5. Questi nuovi vaccini saranno disponibili a partire dal mese di ottobre, offrendo una maggiore efficacia nella prevenzione del Covid-19.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha confermato l’importanza del vaccino per prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni e le forme gravi di Covid-19. Pertanto, si consiglia di fare una vaccinazione ogni 12 mesi al fine di mantenere la protezione contro il virus.

Le categorie a rischio che saranno prioritarie nella vaccinazione includono gli over 60, gli ospiti delle strutture per lungodegenti, le donne in gravidanza o nel periodo di allattamento e gli operatori sanitari. Inoltre, anche le persone con malattie croniche e patologie specifiche rientrano nelle categorie a rischio.

Tuttavia, se all’inizio della campagna non saranno disponibili abbastanza dosi per tutti, si partirà dalla vaccinazione degli over 80, dei più fragili e degli operatori sanitari, al fine di proteggere coloro che sono più vulnerabili al virus.

È inoltre importante sottolineare che sia gli operatori sanitari che i cittadini saranno incentivati a segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa alla vaccinazione. La segnalazione di tali reazioni è fondamentale per il sistema di farmacovigilanza dell’Aifa, garantendo così una sorveglianza accurata sulla sicurezza dei vaccini.

Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a fare la loro parte e a segnalare qualsiasi anomalia o reazione avversa alla vaccinazione, al fine di garantire la sicurezza di tutti. Insieme, possiamo vincere questa battaglia contro il Covid-19 e tornare alla normalità.