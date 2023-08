Quattro nuove palestre scolastiche, sostenibili e allavanguardia: i progetti e i bandi della Provincia – Calcio spagnolo

La Provincia di Foggia ha recentemente annunciato la pubblicazione di nuovi bandi per la costruzione di quattro nuove palestre scolastiche nel territorio. Queste nuove strutture, finanziate con fondi significativi, si concentrano su diverse scuole della provincia, tra cui l’istituto Olivetti di Orta Nova, l’istituto Pestalozzi di San Severo, l’istituto Dante Alighieri di Cerignola e l’istituto Pavoncelli, anch’esso di Cerignola.

In particolare, la palestra dell’istituto Olivetti di Orta Nova riceverà un finanziamento di 1,8 milioni di euro. I lavori per la costruzione di questa struttura inizieranno entro 60 giorni dalla firma del contratto d’appalto. La palestra sarà caratterizzata dalla sostenibilità e sarà dotata di attrezzature all’avanguardia, offrendo agli studenti un ambiente idoneo per svolgere attività ginniche in linea con gli standard del CONI.

Analogamente, la palestra dell’istituto Pestalozzi di San Severo riceverà un finanziamento di 1.955.000 euro. I lavori per questa struttura partiranno anch’essi entro 60 giorni dalla firma del contratto d’appalto. Anche in questo caso, la nuova palestra sarà caratterizzata dalla sostenibilità e sarà dotata di attrezzature moderne, creando un ambiente ideale per gli studenti che desiderano praticare attività sportive.

La palestra dell’istituto Dante Alighieri di Cerignola, anch’essa finanziata con 1.955.000 euro, inizierà i lavori entro 60 giorni dalla firma del contratto d’appalto. Questa nuova struttura sportiva sarà autonoma ed autosufficiente, dotata di attrezzature all’avanguardia, offrendo agli studenti un luogo idoneo per praticare sport in un ambiente adeguato.

Infine, l’istituto Pavoncelli di Cerignola riceverà un finanziamento di 1.650.000 euro per la costruzione della sua nuova palestra. I lavori per questa struttura partiranno entro 60 giorni dalla firma del contratto d’appalto. La nuova palestra fornirà agli studenti dell’istituto l’opportunità di svolgere attività ginniche in un ambiente adeguato, seguendo i principi dell’edilizia sostenibile e dotata di moderne attrezzature.

Questi importanti progetti dimostrano l’impegno della Provincia di Foggia nel fornire agli studenti un ambiente scolastico adeguato per lo sviluppo di attività sportive e ginniche. Grazie ai finanziamenti significativi e alle attenzioni per la sostenibilità, questi nuovi impianti soddisferanno le esigenze degli studenti e promuoveranno la pratica sportiva all’interno delle scuole.