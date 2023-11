Calcio spagnolo: Mirko Brunetti e Perla Vatiero tra lacrime e confessioni – Grande Fratello 2023

– La difficile convivenza tra Perla e Mirko dopo la fine della loro relazione è il fulcro di Casa.

– Nonostante l’atmosfera festosa, i due concorrenti faticano a lasciarsi coinvolgere dalla gioia e dall’entusiasmo degli altri.

– In questi giorni hanno cercato più volte un confronto per affrontare insieme i loro sentimenti e riflettere sugli errori commessi.

– Questa sera, però, c’è la necessità di liberare i pensieri e di essere sinceri l’uno con l’altra.

– Perla confessa a Mirko nel Giardino di aver sofferto molto dopo la fine della loro relazione. La convivenza li ha divisi invece di unirli.

– Perla si sentiva vuota e pensava che Mirko non le desse niente: “Mi sentivo il nulla”.

– Con queste parole, Perla si mette a piangere e Mirko le asciuga le lacrime. Perla ammette di essere consapevole dei suoi sentimenti.

– Mirko scherza dicendo che se dice “provo” non succederà niente, ma poi affronta la situazione seriamente. Riguardo a Perla l’accusa di essere apatica.

– Mirko spiega che anche lui ha vissuto momenti difficili, dedicando le sue giornate a cercare di aiutarla e a farla sentire realizzata.

– “Sorridevo fuori di casa, ma dentro stavo male”, confessa Mirko, e Perla aggiunge di avergli chiesto di lasciarla ogni volta che litigavano.

– Entrambi hanno commesso molti errori e hanno taciuto i loro veri sentimenti. L’imprenditore ammette di pentirsi delle parole sbagliate dette e delle azioni che hanno ferito Perla.

– Anche Mirko scoppia in lacrime, pentito di non aver potuto aiutare la donna che amava. Entrambi si rimproverano per gli errori commessi, ma si comprendono reciprocamente.

– Infine, si abbracciano, trovando conforto in quell’abbraccio. Riconoscono che hanno vissuto un amore senza rendersi conto che c’era bisogno di più leggerezza e che le responsabilità della vita hanno preso il sopravvento.

– Nonostante ciò, si separano dopo quell’abbraccio. Ci sono ancora molte cose da discutere e da risolvere. Come andrà avanti la loro convivenza? Riusciranno a resistere?

