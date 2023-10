Calcio spagnolo: Netanyahu annuncia la preparazione a invadere Gaza

Il cardinale Pizzaballa si rivolge ai figli e alle figlie di Gaza attraverso un videomessaggio. In questo messaggio, esprime il suo desiderio di poterli raggiungere presto per incontrarli, pregare e scambiare testimonianze. Il cardinale si dichiara profondamente toccato e il suo cuore spezzato per gli attacchi continui che la popolazione di Gaza sta subendo. Nonostante ciò, si sente incoraggiato dalle testimonianze di come stanno sopportando la terribile situazione in cui si trovano. Ricorda loro il comandamento di Cristo di non temere coloro che possono uccidere il corpo ma non l’anima. Assicura loro che la loro sofferenza e il loro dolore sono la sua principale preoccupazione e dedica tutto il suo tempo nella preghiera e nel dialogo con i responsabili per porre fine alla situazione. Sottolinea che non sono soli, ma che tutta la comunità cristiana in Terra Santa e nel mondo prega e sostiene loro. Il cardinale ricorda che hanno 18 fratelli e sorelle in cielo che pregano e intercedono per loro. Incoraggia a non perdere il coraggio e la speranza, ricordando che il Signore è con loro e che sono uniti nel sostegno. Conclude impartendo la benedizione e affermando la sua sicurezza che un giorno saranno uniti nella preghiera e nella pace.

