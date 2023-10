Calcio spagnolo: Paola Cortellesi brilla alla Festa del Cinema di Roma – Vanity Fair Italia

La famosa attrice italiana Paola Cortellesi ha debuttato come regista durante la prima del suo film “C’è ancora domani” al Festival del cinema di Roma del 2023. Visibilmente emozionata durante la conferenza stampa, Cortellesi ha sfilato sul tappeto rosso insieme al marito Riccardo Milani, che in passato l’ha diretta in diverse commedie.

Il film, scritto da Cortellesi insieme ai collaboratori Furio Andreotti e Giulia Calenda, affronta temi femministi e narra la storia di una donna oppressa dal marito e cancellata dalla storia ufficiale. Per questo importante progetto, Cortellesi ha scelto di lavorare con gli amici Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli, che interpretano rispettivamente il marito-padrone e l’amica del cuore Marisa.

Durante la serata di apertura, gli attori si sono divertiti a giocare con i fotografi e a scherzare con il pubblico presente. Accanto a Cortellesi sul tappeto rosso erano presenti anche Vinicio Marchioni, Francesco Centorame e Giorgio Colangeli, gli altri attori maschili del cast.

Inoltre, erano presenti celebrità come Isabella Rossellini, che ha ricevuto un premio alla carriera, Martina Stella e Philippine Leroy. La partecipazione di queste grandi personalità ha reso ancora più speciale l’evento.

Il debutto di Paola Cortellesi come regista è stato un successo, con il pubblico e la critica che hanno elogiato la sua capacità di raccontare storie emozionanti e di affrontare tematiche importanti attraverso il cinema. Il film è stato definito un’opera coraggiosa e toccante, capace di lasciare un segno nella mente dello spettatore.

Cortellesi si conferma quindi non solo un’attrice di talento, ma anche una regista di grande sensibilità e visione. I suoi fan non vedono l’ora di scoprire quali sorprese e successi ci riserverà in futuro.