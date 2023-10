Calcio spagnolo: previsione Pil ridotta di oltre la metà: +0,5% nel 2024 – TGCOM

L’economia italiana sta crescendo a un ritmo modesto, simile a quello degli anni precedenti. Nonostante ciò, gli investimenti stanno subendo un crollo, ma i consumi delle famiglie e l’occupazione sono ancora stabili. Secondo le previsioni, nel 2023 il PIL crescerà soltanto dello 0,7%, un dato che era già stato previsto a metà anno. Nel 2024, si prevede un ulteriore peggioramento con una crescita dello 0,5%.

Questa bassa crescita è principalmente trainata dai consumi delle famiglie. Tuttavia, il rallentamento del PIL è dovuto agli alti tassi di interesse che influenzano negativamente sia le imprese che le famiglie, oltre a un commercio internazionale negativo. In particolare, la produzione industriale sta calando, soprattutto nei settori energetici come la carta, la chimica, i metalli e la metallurgia, nonché nella filiera delle costruzioni, come il legno e i prodotti in metallo.

D’altra parte, i settori ad alta tecnologia, come la farmaceutica, l’informatica, l’elettronica e le apparecchiature elettriche, sono più dinamici. I consumi delle famiglie sono deboli ma resilienti, e si prevede un aumento nel 2024 grazie alla riduzione dell’inflazione e al miglioramento delle condizioni economiche e salariali.

Un altro dato preoccupante è la diminuzione degli investimenti, soprattutto nel settore delle costruzioni e dell’Industria 4.0, come evidenziato da Confindustria. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è considerato cruciale per invertire questa tendenza.

Infine, gli investimenti fissi lordi diminuiranno bruscamente passando da un aumento del 9,7% nel 2022 a soli l’0,5% quest’anno e addirittura a -0,1% nel 2024. Questo è principalmente dovuto alla politica monetaria restrittiva e a un minor numero di investimenti realizzati rispetto a quanto programmato nel Def di aprile 2023. Il commercio estero mostra una debolezza significativa, con una battuta d’arresto delle importazioni ed esportazioni nel 2023 (+0,8%) e un graduale aumento nel 2024 (+2,3%).