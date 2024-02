Putin afferma che la colpevole dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale è Varsavia, ignorando il protocollo segreto del Patto di non aggressione Hitler-Stalin. Durante un’intervista con Tucker Carlson, il Presidente russo non menziona la spartizione della regione baltica e della Polonia prevista nell’accordo firmato nel 1939. Il giornalista americano sembra non ricordare questo particolare e non interrompe Putin. È vero che il governo polacco si era alleato con la Germania, ma i nazisti avevano obiettivi più ampi in Polonia. Il protocollo segreto era esplicito sul destino della Polonia e fu attuato solo una settimana dopo la firma. Inoltre, i nazisti organizzarono una provocazione in cui coinvolsero soldati polacchi fingendo un attacco alle posizioni tedesche, al fine di giustificare l’aggressione. Stalin si alleò con gli Alleati dopo l’aggressione tedesca contro la Polonia, rendendo imbarazzante il Patto di non aggressione. Questo accordo è ancora oggi problematico perché va contro la narrazione russa che esalta Stalin come un grande leader politico e militare. L’articolato è originariamente apparso su Calcio Spagnolo.

