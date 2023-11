Calcio spagnolo: Schlein a Metropolis chiede le dimissioni di Delmastro: “Meloni lo difese, ora chiarisca”. Confronto a distanza – la Repubblica

Elly Schlein, esponente del Partito Democratico, ha criticato duramente il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Boniperti, e la premier Giorgia Meloni per il caso Delmastro, chiedendo loro di fornire chiarimenti in merito. Schlein ha confermato la presentazione di una mozione di censura da parte delle opposizioni, chiedendo al Parlamento di metterla in votazione.

Durante il raduno delle destre europee a Firenze, Schlein ha attaccato ferocemente i sovranisti, affermando che devono essere contrastati con argomenti concreti. Ha poi rivolto una richiesta a Matteo Salvini affinché chiarisca quanto accaduto nel caso Lollobrigida e ha organizzato un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dei Trasporti, affinché vengano fatte tutte le opportune verifiche.

Schlein ha inoltre espresso il suo dispiacere per la sconfitta di Roma nella candidatura all’Expo 2030, chiedendo un maggiore rispetto dei diritti umani. Continuando la sua battaglia, l’esponente del PD ha richiesto un confronto sulla questione del salario minimo e sulla violenza di genere.

Anche Matteo Renzi ha commentato il caso Delmastro, criticando il governo per il ritardo nella riforma della giustizia. Secondo Renzi, il raduno delle destre europee a Firenze dimostra che Salvini non conosce la storia della città e ha invitato la sinistra a fare delle scelte per il futuro, affermando che il faccia-a-faccia televisivo tra Schlein e Meloni serve solo a radicalizzare lo scontro politico.