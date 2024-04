Calcio spagnolo: Siragusa, ok primo cda, unico obiettivo e far risalire titolo (RCO) – Il Sole 24 ORE

Stefano Siragusa, il nuovo membro del consiglio di amministrazione di Tim, ha subito dichiarato il suo obiettivo principale: far salire il titolo dell’azienda in Borsa. Durante la riunione del consiglio, si è sottolineato l’importanza di creare valore per dipendenti e azionisti se il titolo dovesse risalire.

Il presidente del consiglio, Umberto Paolucci, ha enfatizzato l’importanza di lavorare insieme per il successo di Tim. La riunione è stata descritta come il primo giorno di scuola, con l’eliminazione delle liste e il focus sulla collaborazione per il bene dell’azienda.

Siragusa ha portato una ventata di freschezza e innovazione nell’ambito del consiglio di amministrazione, con la sua determinazione a portare Tim verso nuovi successi. Il futuro dell’azienda sembra promettente, con una nuova direzione orientata verso la crescita e il miglioramento continuo.

La collaborazione e la sinergia tra i membri del consiglio sembrano essere le chiavi per il successo di Tim, e Siragusa si è dimostrato entusiasta di contribuire a questo obiettivo comune. L’azienda guarda al futuro con ottimismo, pronta a affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno sul mercato.