Calcio spagnolo: solo auto di super lusso nel garage di Robert De Niro

Robert De Niro, l’attore di Hollywood famoso per le sue eccezionali interpretazioni, ha una collezione d’auto di tutto rispetto. Le sue auto, principalmente di grandi dimensioni, sono confortevoli e sicure, adatte al suo stile di vita lussuoso. Nel suo garage si possono trovare modelli come il GMC Yukon XL, un veicolo eccellente per spostarsi in libertà mantenendo la privacy. Dotato di un potente motore V8 che eroga oltre 420 CV, il GMC Yukon XL è un vero gioiello delle strade.

Oltre al GMC, nel garage di De Niro c’è anche una Cadillac Escalade ESV, scelta per gli interni di lusso, la spaziosità e la privacy che garantisce. La Cadillac Escalade ESV è molto simile al GMC Yukon XL, ma offre ancora più comfort e raffinatezza.

Ma De Niro non si limita solo a veicoli di grandi dimensioni. Nella sua collezione si trova anche una Maserati GranTurismo, un’auto sportiva di origine italiana. De Niro ha scelto la Maserati per i suoi motori potenti e l’eleganza che ne deriva. Con un motore V8, la Maserati GranTurismo può raggiungere una velocità massima di circa 300 km/h, offrendo un’esperienza di guida incredibile.

Ma non è tutto: De Niro è stato testimonial della Kia e-Niro, un’auto elettrica. Sebbene non sia certo che De Niro abbia una Kia e-Niro nella sua collezione, non possiamo ignorare il suo coinvolgimento con questa vettura ecologica. Il prezzo di una Kia Niro parte da circa 32.000 euro, rendendola più accessibile rispetto alle altre auto nella collezione di De Niro.

La collezione d’auto di Robert De Niro rappresenta il suo amore per il lusso, la potenza e la qualità. Che si tratti di auto spaziose e potenti come il GMC Yukon XL e la Cadillac Escalade ESV o di auto sportive come la Maserati GranTurismo, De Niro ha una collezione che suscita ammirazione nei cuori degli appassionati di auto in tutto il mondo.