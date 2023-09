Calcio spagnolo – Tananai, stop a concerti e musica: «Ci vediamo presto». Cosa sta succedendo?

Tananai prende una pausa dalla musica dopo il successo a Sanremo. Molti fan speravano di vederlo in tour in Italia con nuove canzoni, ma l’annuncio di una pausa ha lasciato tutti senza parole. Il cantante ha rivelato la notizia ai suoi fan tramite un video su Instagram. Durante il video, ha spiegato di non essere nelle condizioni di esibirsi a causa di accordi non rispettati. Inoltre, ha menzionato un incidente imbarazzante sul palco durante un concerto, in cui ha sorpreso un fan particolare. Nonostante tutto ciò, Tananai ha ringraziato i suoi fan per il loro sostegno e ha promesso di tornare in studio per capire tutto ciò che è successo negli ultimi due anni. Vuole creare nuova musica che abbia un senso di esistere e che meriti di essere ascoltata. Tananai promette ai fan che tornerà più forte che mai.

