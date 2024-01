Calcio Spagnolo – Terremoto oggi a Ricigliano (Salerno), magnitudo 3.8. Tanta paura e gente in strada

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuta stamattina a Ricigliano, in provincia di Salerno, alle 10.23. L’evento sismico è stato avvertito sia nella provincia di Salerno che nella vicina Basilicata. Nonostante la paura iniziale, fortunatamente non sono stati segnalati danni alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco. Il sindaco di Ricigliano, Giuseppe Picciuoli, ha confermato che non ci sono stati danni. Alcune persone sono uscite in strada dopo la scossa, che è durata solo pochi istanti.

Va ricordato che, sebbene il paese di Ricigliano abbia subito danni durante il terremoto del 1980, le abitazioni sono state successivamente ricostruite seguendo criteri antisismici moderni. Grazie a tali precauzioni, si è potuto evitare che eventuali scosse potessero provocare danni considerevoli.

Nel frattempo, un altro terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato in Alta Garfagnana, con epicentro a Fosciandora, in provincia di Lucca. Inoltre, una scossa di magnitudo 1.1 si è verificata a Certaldo, nella provincia di Firenze.

Grazie all’efficacia delle misure antitremore e alla tempestività delle operazioni di soccorso, gli eventi sismici non hanno causato danni significativi. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di rimanere vigili e preparati in caso di future scosse.