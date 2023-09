Calcio spagnolo – Tragedia a Battipaglia: uccide la moglie a coltellate dopo una lite domestica

Titolare: “Tragedia familiare a Battipaglia: donna trovata morta in una pozza di sangue, indagini in corso”

Mercoledì 20 settembre 2023, intorno alle 12:30, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto per una violenta lite in famiglia nella tranquilla via Flavio Gioia, a Battipaglia. Sul posto è stato rinvenuto il corpo senza vita di Maria Rosa Troisi, una donna di 37 anni, riversa a terra in una macabra pozza di sangue accanto al marito, Marco Aiello, 38 anni.

I militari hanno portato immediatamente il marito in caserma sedandolo, poiché si trovava in stato di shock, per poterlo interrogare successivamente. Il sostituto procuratore di Salerno, Licia Vivaldi, ha avuto il compito di condurre l’interrogatorio. Tuttavia, Aiello non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione su quanto accaduto né sulla causa della lite con la moglie.

Non risultano precedenti segnalazioni di violenza o dissapori familiari nei confronti della coppia. Le indagini della polizia sono attualmente indirizzate verso varie possibilità al fine di ricostruire la vita familiare di Maria Rosa e Marco.

La coppia, che aveva due figli di 10 e 8 anni, affidati ai nonni al momento della tragedia, era conosciuta dai vicini come brave persone e godeva di buona reputazione. Tuttavia, alcuni residenti del quartiere hanno insinuato la possibilità di tradimenti o uno stato depressivo manifestato dalla donna.

Sembra che la famiglia si fosse trasferita nelle periferie di Battipaglia alcuni anni fa, dopo aver venduto la loro casa nel centro della città. Al momento, Marco è stato affidato alle cure dei suoi genitori, che abitano ancora nella stessa strada dove è accaduta la tragedia, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove e testimonianze.

La polizia ha inoltre rinvenuto l’arma del delitto, un coltello, che è stato sequestrato per ulteriori indagini. Il corpo di Maria Rosa è stato messo sotto sequestro al fine di eseguire un’autopsia che possa permettere di ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’aggressione mortale.

Le indagini continuano per dare una risposta all’inquietante scenario che si è consumato nella piccola via Flavio Gioia, lasciando la comunità di Battipaglia in un profondo shock. Adesso, resta da capire cosa abbia portato a questa tragica fine una famiglia apparentemente felice e rispettata nella società battepagliese.