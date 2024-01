Calcio spagnolo: Trump al 48% nei sondaggi delle primarie repubblicane in Iowa, oggi si vota

Trump sorpreso dai risultati segreti dei caucus repubblicani: potrebbero esserci delle sorprese

Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, sa bene che i caucus dei repubblicani sono segreti e potrebbero riservare sorprese. Nel 2016, nonostante fosse in vantaggio nei sondaggi in Iowa, Trump perse contro Ted Cruz. Ma questo non sembra scoraggiare il presidente, che ha fatto una visita a sorpresa ai volontari della sua campagna a Des Moines.

Durante il discorso ai volontari, Trump ha annunciato una vittoria “straordinaria” alle primarie del giorno successivo. Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti, il presidente ha sottolineato di essere ancora in vantaggio nei sondaggi rispetto agli altri candidati repubblicani. Tuttavia, l’ultimo sondaggio del Des Moines Register conferma l’ascesa di Nikki Haley.

Lo staff di Haley è ottimista ma sa che non si può dare nulla per scontato. Un solido secondo posto di Haley potrebbe influenzare la corsa alla Casa Bianca e farla arrivare alle primarie del New Hampshire come la vera alternativa a Trump. La sfida tra i due candidati si fa sempre più interessante, con un presidente che cerca di mantenere la sua posizione di leadership e una sfidante pronta a cogliere ogni opportunità per accrescere il proprio consenso.

I sondaggi e i risultati delle primarie sono indicatori importanti per lo scenario politico statunitense, e la competizione tra Trump e Haley promette di essere avvincente. Gli elettori dovranno prestare attenzione alle prossime fasi di questa corsa, che potrebbe definire gran parte dell’agenda politica dei prossimi anni.

