Calcio Spagnolo: Un fine mese di ordinaria amministrazione tributaria

Sono previste numerose scadenze fiscali alla fine di novembre, tra cui la nuova rateazione del secondo acconto IRPEF. Gli studi stanno lavorando sulla compilazione di alcune sezioni del modello di dichiarazione dei redditi che non influenzano direttamente l’importo dell’imposta da pagare.

Altri adempimenti che scadono il 30 novembre includono le liquidazioni periodiche IVA del terzo trimestre, il versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche e il secondo acconto delle imposte dirette per il 2023. La circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato il rinvio del versamento del secondo acconto delle imposte dirette per il periodo d’imposta 2023.

Il rinvio riguarda non solo l’IRPEF, ma anche altre imposte come le addizionali regionali e comunali, le imposte sostitutive dell’IRPEF, la cedolare secca sulle locazioni, l’IVIE e l’IVAFE. La norma prevede che le persone fisiche con partita IVA che dichiarano ricavi o compensi fino a centosettantamila euro potranno effettuare il versamento della seconda rata di acconto entro il 16 gennaio dell’anno successivo o in cinque rate mensili.

Tuttavia, ci sono alcune criticità legate alla mancata concessione del rinvio per i contributi previdenziali, il vincolo del numero delle rate e l’esclusione dei collaboratori delle imprese familiari in regime di contabilità semplificata ed ordinaria. Inoltre, gli imprenditori agricoli non potranno usufruire dell’agevolazione a causa delle peculiarità tributarie a cui sono soggetti.

La circolare fornisce anche una nuova interpretazione dei ricavi per verificare il superamento della soglia di 170.000 euro, creando complicazioni per le software house nell’aggiornamento dei gestionali. Questo potrebbe causare ritardi nelle procedure amministrative e contabili degli studi professionali, che dovranno effettuare manualmente la selezione e la verifica delle date di pagamento corrette per i contribuenti interessati.