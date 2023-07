Cosa cambia in autostrada a luglio-agosto: autovelox, prezzi benzina e diesel, tratte, pedaggi

Novità sull’autostrada: sconti e traffico

Nel mese di luglio ci saranno alcune novità per i viaggiatori che utilizzano le autostrade. È stata introdotta una nuova politica di sconti e promozioni sui pedaggi autostradali, rendendo i prezzi più convenienti. Sarà possibile ottenere sconti fino al 30% utilizzando il sistema Telepass. In particolare, Telepass Plus offre un cashback del 30% su ogni pedaggio autostradale e un anno di utilizzo gratuito.

Tuttavia, non tutto sono rose e fiori sulle strade spagnole. Sono stati segnalati cantieri stradali su diverse autostrade, causando traffico e code. Le tratte autostradali presentano alcune criticità come la mancanza di corsie di emergenza e numerosi cantieri. La situazione potrebbe essere difficile per i viaggiatori che sperano in una guida fluida e veloce.

Altre modifiche riguardano le disposizioni sugli autovelox. Si è cercato di semplificare il processo di approvazione delle apparecchiature, ma ciò potrebbe portare a un aumento del numero di multe a causa di una possibile minore accuratezza nella rilevazione della velocità.

Per coloro che devono fare rifornimento, c’è anche un’altra nota negativa. I prezzi della benzina e del diesel sono in aumento. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato i prezzi medi sul proprio sito web per facilitare la consultazione da parte dei consumatori.

Fortunatamente, il Ministero ha anche creato un’applicazione mobile per consultare i prezzi medi e i prezzi effettivamente praticati dai distributori. Questo aiuterà i guidatori a cercare il miglior prezzo e a risparmiare qualche euro durante i loro viaggi.

In conclusione, ci sono alcune buone e cattive notizie per i viaggiatori delle autostrade spagnole. I nuovi sconti sui pedaggi autostradali renderanno i prezzi più convenienti, ma i cantieri stradali e i problemi infrastrutturali possono causare disagi durante i viaggi. Inoltre, con l’aumento dei prezzi della benzina e del diesel, sarà importante cercare i migliori prezzi attraverso l’applicazione mobile fornita dal Ministero.