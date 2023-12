Covid, nuova variante a Natale? Pregliasco: «I sintomi sono più difficili da riconoscere»

Il virologo italiano Fabrizio Pregliasco ha lanciato un’allerta riguardo a una potenziale nuova variante del Covid-19 che potrebbe colpire nel periodo natalizio. Secondo Pregliasco, la situazione è ancora incerta ma è importante prepararsi e adottare misure di precauzione aggiuntive durante le festività.

Una delle preoccupazioni maggiori riguardo a questa nuova variante è che i sintomi del virus stanno cambiando e non sono più facilmente riconoscibili come in passato. Ad esempio, la perdita di gusto e olfatto, comunemente associata al Covid-19, potrebbe non essere più un segnale evidente del contagio. Questo rende particolarmente difficile individuare i casi di Covid-19 e contenere la sua diffusione.

Inoltre, si sta verificando un aumento dei contagi sia di Covid-19 che di influenza. Questo potrebbe mettere a dura prova il sistema sanitario, che già è sotto pressione a causa della pandemia. È quindi fondamentale fare tutto il possibile per evitare situazioni a rischio e contribuire a contenere il numero di casi.

I medici stanno consigliando di evitare baci e abbracci durante gli auguri di Natale, per ridurre al minimo il rischio di contagio. Inoltre, si raccomanda di tornare alla prudenza e di adottare le misure di precauzione già note, come il distanziamento sociale, l’igiene delle mani e l’utilizzo delle mascherine.

Sebbene la situazione possa sembrare preoccupante, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie. La collaborazione di tutti è fondamentale per contrastare la diffusione del virus e proteggere la salute di tutti.

Nonostante le incertezze riguardo alla nuova variante e ai sintomi che potrebbe causare, è essenziale seguire le misure di sicurezza e sperare in un Natale più sereno e sicuro per tutti.