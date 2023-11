Crolla limpero Benko, Julius Bär esposta per 606 milioni – Informazione RSI.ch

La banca svizzera Julius Bär ha preso una misura riguardante l’aumentata esposizione singola nel portafoglio dei suoi ricchi clienti privati. Nonostante non abbia divulgato il nome del cliente in questione, fonti dell’agenzia AWP hanno confermato che si tratta di Benko.

Julius Bär ha deciso di prestare 606 milioni di franchi a tre diverse entità correlate al proprietario del gruppo Signa. Questa operazione di finanziamento fa parte dell’acquisizione dei grandi magazzini Globus, che ha coinvolto anche investitori thailandesi.

L’acquisto dei prestigiosi grandi magazzini altro non è che uno dei molti accordi di successo che Benko ha concluso nel settore immobiliare. Il magnate austriaco è noto per la sua capacità di investire in proprietà commerciali e residenziali di alto livello in tutto il mondo.

Signa, fondata nel 1999 e guidata da Rene Benko, è attualmente responsabile di numerosi progetti di recupero urbano in città europee importanti, come Vienna e Berlino, che contribuiscono alla valorizzazione e rinascita delle aree urbane. La sua ambizione di espandersi nel settore del commercio al dettaglio è ben nota e l’acquisizione di Globus è una tappa fondamentale verso questo obiettivo.

Con il sostegno finanziario della banca Julius Bär e di altri investitori internazionali, Signa potrà portare avanti il suo ambizioso progetto di trasformare i grandi magazzini in luoghi di incontro e intrattenimento per i consumatori di fascia alta. Oltre ad offrire una selezione di prodotti di lusso, gli store si trasformeranno in vere e proprie esperienze, offrendo ai clienti servizi esclusivi e un ambiente unico.

Questo accordo è emblematico della fiducia che Julius Bär ripone nei suoi ricchi clienti privati. Nonostante la crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID-19, la banca svizzera continua a sostenere e finanziare importanti operazioni commerciali, dimostrando la sua solidità e la sua posizione di riferimento nel settore finanziario internazionale.

L’operazione di finanziamento con Benko dimostra la volontà di Julius Bär di fare affidamento su clienti selezionati e investimenti consistenti nel mantenimento e nella crescita della propria reputazione nel settore finanziario. In un mondo in cui la fiducia è fondamentale, Julius Bär si conferma come un partner affidabile per i suoi clienti più esigenti.