Davos 2024, Zelensky: Putin rappresenta la guerra e non cambierà – Sky

Giornata di apertura del World Economic Forum di Davos, edizione numero 54

Il World Economic Forum di Davos ha ufficialmente aperto la sua 54ª edizione, con una giornata ricca di discussioni e dibattiti sugli importanti temi della crisi climatica e delle guerre in corso nel mondo.

Tra le personalità di spicco che hanno preso la parola durante l’evento, vi erano Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina, Li Qiang, Sindaco di Shanghai, nonché i diplomatici statunitensi John Kerry e Antony Blinken e il primo ministro giordano Bisher Hani Al Khasawneh.

Durante una cena dei leader dedicata ai temi LGBTQI+, Von der Leyen ha sottolineato l’importanza dell’Unione Europea nella guida della risposta globale alle sfide attuali e ha annunciato gli investimenti previsti sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per affrontare la crisi climatica e migliorare la qualità della vita dei cittadini europei.

Zelensky, invece, ha puntato il dito verso Putin, definendolo la causa principale delle guerre e dei conflitti in corso. Ha sostenuto la necessità di una superiorità aerea per l’Ucraina, al fine di preservare l’integrità territoriale del paese e porre fine ai combattimenti che hanno causato tante vittime e sofferenze.

Nel frattempo, gli Stati Uniti si sono impegnati per la de-escalation in Medio Oriente, come dichiarato da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale. Questa posizione riflette la volontà di promuovere la pace e la stabilità nella regione, cercando di risolvere i conflitti e di trovare soluzioni diplomatiche alle tensioni in corso.

La giornata di apertura del World Economic Forum di Davos ha posto l’accento su tematiche cruciali per il presente e il futuro del mondo, offrendo spunti di riflessione e momenti di confronto tra importanti personalità internazionali. L’attenzione su questioni come la crisi climatica e le guerre in corso dimostra la volontà dei leader mondiali di affrontare i problemi globali con determinazione e ricerca di soluzioni concrete.