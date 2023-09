Esplosione durante festa di matrimonio causa fuochi d’artificio: oltre 100 morti e 200 feriti vicino…

Tragedia in Iraq: Incendio durante un matrimonio provoca almeno 113 morti e 200 feriti a Hamdaniye

Hamdaniye, Iraq – Un terribile incendio ha sconvolto la località di Hamdaniye, in Iraq, durante un matrimonio, causando la morte di almeno 113 persone e il ferimento di altre 200. Molte delle persone coinvolte nell’incidente sono in gravi condizioni, con ustioni che coprono il 40% del loro corpo.

Le fiamme si sono diffuse rapidamente a causa di un’esplosione accidentale di fuochi d’artificio che è stata provocata dalle candele utilizzate durante la cerimonia di nozze. Questa inaspettata detonazione ha innescato un incendio che ha rapidamente coinvolto tutto il luogo della festa.

Le autorità locali temono che i pannelli infiammabili presenti nella sede abbiano alimentato le fiamme, causando il crollo del soffitto e limitando le vie di fuga per i presenti. Questa circostanza potrebbe aver contribuito all’elevato numero di vittime.

Le autorità irachene insieme alla missione delle Nazioni Unite in Iraq hanno espresso le loro più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia. In risposta a questi eventi drammatici, il governo federale dell’Iraq e quello curdo-iracheno hanno ordinato l’apertura di un’inchiesta per fare luce sulle eventuali mancanze nella sicurezza degli eventi e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Questa tragedia ha colpito profondamente l’intera comunità irachena e il paese è unito nel dolore per la perdita di così tante vite. Le autorità si stanno impegnando al massimo per fornire supporto e assistenza alle famiglie delle vittime e per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.

L’incendio durante il matrimonio a Hamdaniye ha scosso profondamente l’Iraq, lasciando cicatrici indelebili in questa comunità. Le indagini in corso determineranno le cause esatte dell’incidente e contribuiranno a garantire che i futuri eventi siano organizzati in modo sicuro e rispettoso delle norme di sicurezza.