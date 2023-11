Il calcio spagnolo

Le borse europee hanno iniziato l’ultima settimana di novembre senza entusiasmo, con il FTSE MIB di Milano in flessione. I mercati sono concentrati sui prossimi dati sull’inflazione dell’Eurozona e sull’inflazione Pce americana. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito la linea prudente dell’istituto a causa dell’incertezza sulle prospettive a medio termine sull’inflazione. Gli indici principali del Vecchio Continente hanno chiuso in territorio debole, con l’IBEX 35 di Madrid e l’AEX di Amsterdam intorno alla parità. I settori in rialzo includono le utility, le telecomunicazioni e i media, mentre i settori in calo sono i viaggi, la chimica e i farmaceutici. A Wall Street, gli indici hanno aperto piatti dopo quattro settimane consecutive in crescita. Gli analisti sono interessati alle spese per il Cyber Monday e al mercato cinese debole. A Milano, le azioni di Stellantis sono in aumento, mentre quelle di Leonardo calano. Le utility sono in luce. I rendimenti dei Treasury e degli obbligazioni europee sono aumentati, ma lo spread tra i BTp e i Bund è diminuito leggermente. Questa settimana si tiene la riunione OPEC+, che è stata rinviata a causa dei contrasti interni tra i produttori. Il prezzo del petrolio sta rallentando e il gas naturale sta scendendo.

“Infuriatingly humble tv expert. Friendly student. Travel fanatic. Bacon fan. Unable to type with boxing gloves on.” READ Calcio spagnolo