Il calcio spagnolo

Il prezzo del bitcoin continua a salire e raggiunge quota 60mila dollari, registrando un aumento del 36% da inizio 2024 e del 160% nell’ultimo anno. Questo trend positivo è stato amplificato dal lancio di nuovi fondi Etf che rendono più semplice per i piccoli risparmiatori acquistare bitcoin come azioni o quote di fondo. I nuovi Etf statunitensi sulla criptovaluta hanno già raccolto più di 6 miliardi di dollari dal lancio avvenuto l’11 gennaio.

Inoltre, l’ottimismo è alimentato dal prossimo dimezzamento della ricompensa per la creazione di bitcoin previsto per aprile, il quale potrebbe portare a un aumento delle quotazioni in circolazione. Attualmente, il sistema bitcoin prevede un limite di 21 milioni di pezzi, con 19 milioni già in circolazione.

Nonostante le diminuzioni delle attese per la riduzione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, il bitcoin continua a essere una delle criptovalute più ambite sul mercato. Anche il dogecoin registra un aumento del 24%, seguendo la scia del bitcoin.

In generale, la produzione di criptovalute sta rallentando in vista del dimezzamento previsto, il che potrebbe portare a un ulteriore aumento delle quotazioni. La crescita costante del bitcoin e delle altre criptovalute dimostra l’interesse sempre maggiore verso questo settore da parte degli investitori di tutto il mondo.