Il Calcio Spagnolo

La WWDC 2024 di Apple si terrà dal 10 al 14 giugno ad Apple Park, con la possibilità per alcuni sviluppatori di partecipare in presenza. Durante la conferenza saranno presentate le nuove versioni dei sistemi operativi Apple e l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, con un’evidente attenzione alla privacy degli utenti.

Apple potrebbe implementare soluzioni legate all’IA rispettando la privacy degli utenti, come suggerito da un brevetto registrato per l’utilizzo dello storage veloce per elaborare modelli LLM complessi. Il vice presidente Greg Joswiak ha sottolineato che il focus principale della conferenza sarà proprio sull’IA.

La vice presidentessa Susan Prescott ha dichiarato che la WWDC24 sarà dedicata alla tecnologia e alla community, con un evento di apertura al Keynote all’Apple Park per i fortunati partecipanti in presenza. Coloro che non potranno partecipare fisicamente avranno la possibilità di seguire la conferenza in remoto tramite diverse piattaforme online.

Inoltre, chi ha partecipato alla Swift Student Challenge avrà la possibilità di candidarsi per seguire l’evento in presenza a Cupertino. La WWDC 2024 si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità tecnologiche proposte da Apple e per interagire con la community di sviluppatori appassionati.