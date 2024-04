Il Calcio Spagnolo

Il tanto atteso Samsung Galaxy S24 è finalmente disponibile su Amazon con uno sconto speciale per i clienti italiani. Al momento del pagamento, è possibile usufruire di uno sconto di 150 euro sul prezzo del Galaxy S24 8/256 GB, che passa così da 989 euro a soli 729 euro grazie al codice promozionale GALAXY150.

Ma le sorprese non finiscono qui: il codice GALAXY150 è anche valido per il modello Galaxy S24 Ultra 12/512 GB, che viene scontato di 370 euro e può essere acquistato a soli 1329 euro anziché 1699 euro.

Il Samsung Galaxy S24 vanta specifiche di alto livello, tra cui un display AMOLED da 6,2 pollici, processore Exynos 2400, 8 GB di RAM, 256 GB di storage, batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera posteriore da 50 MP. Il dispositivo è inoltre dotato di sistema operativo Android 14 con interfaccia One UI e garanzia di supporto software di lunga durata.

Questa offerta speciale per il Samsung Galaxy S24 è disponibile in diverse colorazioni direttamente su Amazon e include la spedizione gratuita per tutti gli acquirenti. Non perdere l’occasione di acquistare uno degli smartphone più avanzati del momento a un prezzo incredibilmente conveniente, utilizzando il codice GALAXY150 al momento dell’acquisto.