Le elezioni regionali in Sardegna hanno riservato sorprese non solo in politica, ma anche sul fronte dell’alimentazione. Secondo uno studio condotto dal professor Valter Longo, i sardi hanno avuto due tipi di diete opposte nel corso della loro vita: una poverissima fino a 70-80 anni e poi molto ricca. Il professor Longo sostiene che una dieta ricca di legumi e cereali iniziata a 20 anni potrebbe aumentare l’aspettativa di vita fino a 13 anni.

Contrariamente a quanto si possa pensare, il professor Longo non considera la dieta mediterranea come la migliore opzione, poiché spesso viene interpretata in modo errato. Inoltre, assumere un alto livello di proteine potrebbe ridurre l’aspettativa di vita, così come le diete a bassi carboidrati nel lungo periodo.

Pertanto, il consiglio del professor Longo è quello di prestare attenzione alle calorie, ma al tempo stesso tener conto che ogni persona ha un metabolismo diverso. Inoltre, è importante sottolineare che il digiuno dovrebbe essere praticato con cautela e sotto controllo medico, mentre l’esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere uno stato di salute ottimale.

Queste importanti scoperte sulla longevità e sull’alimentazione dei sardi dimostrano che spesso le persone fanno il contrario di quello che ci si aspetta, sia in politica che nel modo di nutrirsi. La ricerca del professor Longo getta luce su nuove pratiche alimentari che potrebbero contribuire a vivere più a lungo e in salute.