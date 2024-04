Calcio spagnolo

Uno studio condotto da ricercatori del Georgetown University Medical Center, pubblicato sul Journal of General Internal Medicine, ha rivelato che gli antibiotici non hanno un impatto misurabile sulla gravità o durata della tosse nelle infezioni batteriche delle basse vie respiratorie.

Il coinvolgimento di cittadini statunitensi con infezioni del tratto respiratorio inferiore ha portato alla conclusione che gli antibiotici non sono necessari per queste infezioni, spesso di natura virale. Inoltre, la prescrizione di antibiotici si è dimostrata inutile nel 29% dei casi, senza alcun effetto sulla tosse. Non sono state riscontrate prove di infezione batterica nei pazienti trattati con antibiotici, e il tempo di risoluzione della malattia è risultato simile tra chi ha assunto antibiotici e chi no.

Tuttavia, l’uso eccessivo di antibiotici può causare possibili effetti collaterali come vertigini, nausea, dissenteria e eruzioni cutanee, oltre che contribuire alla resistenza microbica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente espresso preoccupazione per la resistenza antimicrobica dovuta all’abuso di antibiotici.

In conclusione, la tosse è un sintomo di potenziali problemi seri, ma spesso viene trattata in modo eccessivo con antibiotici. È fondamentale distinguere tra infezioni batteriche e virali per una corretta terapia, sottolineando l’importanza di ulteriori studi clinici randomizzati per approfondire il trattamento della tosse.