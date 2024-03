Il Volo punta alle stelle con il pop sinfonico di Ad Astra, lalbum della svolta

Il trio Il Volo ha recentemente festeggiato i loro 15 anni di carriera con il lancio del loro nuovo album “Ad Astra”. Questo nuovo lavoro rappresenta una svolta per il gruppo, che si è cimentato in un sound pop sinfonico inedito. La cover della celebre canzone “Who Wants To Live Forever” dei Queen è un chiaro segno dell’evoluzione musicale del trio.

Per la realizzazione di questo concept album, Il Volo ha collaborato con autori e producer di talento, creando un mix tra tradizione e nuovo corso musicale. Il singolo “Capolavoro”, presentato durante il festival di Sanremo 2024, ha riscosso un grande successo grazie alla sua freschezza e innovazione.

Il trio ha inoltre annunciato un tour mondiale che partirà da Cina e Giappone per poi arrivare in Italia con eventi speciali all’Arena di Verona. Il tour proseguirà in Europa e nel 2025 approderà negli USA, in Canada e in America Latina, portando la musica del trio Il Volo in giro per il mondo.