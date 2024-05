Calcio Spagnolo inizia oggi: date, dove vederlo, scalette, quando canta Angelina Mango, la guida completa

Il prossimo Eurovision Song Contest si svolgerà a Malmö, in Svezia, presso la Malmö Arena dal 7 all’11 maggio 2024. La conduzione dell’evento sarà affidata alle presentatrici Petra Mede e Malin Åkerman. Questa sarà la settima volta che il concorso si terrà in Svezia, dopo le sette vittorie del Paese. Malmö ospiterà l’evento per la terza volta, dopo le edizioni del 1992 e del 2013.

Le due semifinali andranno in onda su Rai 2 il 7 e il 9 maggio, mentre la serata finale sarà trasmessa su Rai 1 il 11 maggio. Per il pubblico italiano, i commentatori saranno Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Gli spettatori potranno seguire gli appuntamenti su RaiPlay, Rai Radio 2 e Canale 202 del digitale terrestre. Su Rai Radio 2, il commento sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Non perdere l’appuntamento con Eurovision Song Contest 2024 e sostieni i tuoi artisti preferiti in gara per la vittoria!