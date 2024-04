Ilaria Salis candidata alle Europee, il padre Roberto: «Io per lei con il cappello in mano. Così ha scelto Avs» – Corriere Roma Rewritten in Italian: Ilaria Salis candidata alle Europee, il padre Roberto: «Io per lei con il cappello in mano. Così ha scelto Avs» – Corriere Roma

La figlia dell’ingegnere Salis, Ilaria, rischia di non essere eletta alle elezioni europee a causa della soglia di sbarramento al 4%. Tuttavia, la decisione di candidarsi è stata considerata una scelta costituzionale dopo un incontro con Fratoianni.

Roberto Salis ha incontrato Fratoianni per discutere della candidatura di sua figlia Ilaria alle elezioni europee. Dopo un confronto, è stata presa la decisione di mettersi in gioco nonostante il rischio del mancato superamento della soglia di sbarramento.

Secondo Roberto Salis, ci sono pressioni della propaganda filogovernativa ungherese che potrebbero influire sul destino giudiziario di sua figlia, trasformando il caso in un processo politico. Nonostante le difficoltà, la famiglia Salis vuole organizzare una campagna elettorale dalla cella di Ilaria per convincere gli elettori del Nord-Ovest a votare per lei.

La candidatura di Ilaria Salis è vista come una scelta costituzionale per garantire un processo giusto, nonostante le incertezze legate alla soglia di sbarramento. La famiglia Salis è determinata a lottare per la candidatura di Ilaria, nonostante le pressioni e le difficoltà incontrate lungo il cammino elettorale.