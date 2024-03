Kate Middleton malata di cancro e il cruciale ruolo (dietro le quinte) di mamma Carole

Carole Middleton: la forza dietro il trono reale

La madre di Kate Middleton, Carole Middleton, è stata definita la vera forza dietro la Duchessa di Cambridge dopo essere stata diagnosticata con il cancro. Carole svolge un ruolo fondamentale di supporto per la famiglia reale, occupandosi dei nipoti George, Charlotte e Louis portandoli a scuola e alle attività sportive.

Descritta come una figura alla Mary Poppins, Carole è stata la roccia su cui Kate e il principe William hanno potuto contare quando hanno ricevuto la notizia della malattia. Al timone della famiglia da quando Kate è stata ricoverata per un intervento chirurgico, Carole ha fatto di tutto per dare una mano concreta alla figlia e alla famiglia durante questo momento difficile.

Nonostante le fake news sulla salute della figlia, Carole si impegna affinché i nipoti mantengano la routine di sempre. Viene descritta come la nonna più amata dai piccoli George, Charlotte e Louis, e nel momento difficile è più presente che mai, affrontando la situazione con grande forza e determinazione.

Carole Middleton è la vera forza dietro il trono reale, fornendo un sostegno infinito alla famiglia reale e dimostrando di essere un pilastro fondamentale in momenti di difficoltà come questo. La sua dedizione e amore per la famiglia sono evidenti in ogni gesto e azione, dimostrando che il vero amore familiare supera ogni ostacolo.