Calcio spagnolo – RomaToday

L’edizione del 2024 di Rock in Roma promette di essere un evento memorabile, con un mix di generi che accontenterà tutti gli amanti della musica. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e degli organizzatori, si prevede un’edizione indimenticabile che coinvolgerà non solo i residenti della capitale, ma anche i turisti in visita.

Inoltre, l’apertura del bando per la gestione dell’Ippodromo di Capannelle rappresenta un’opportunità per incentivare gli investimenti nella zona e promuovere lo sviluppo economico locale. Un importante passo avanti per rendere Rock in Roma non solo un festival musicale, ma anche un motore di crescita per la comunità circostante.

Non resta che aspettare l’inizio di questa emozionante avventura musicale che trasformerà l’estate romana in un mare di note e ritmi coinvolgenti.