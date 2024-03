La versione di Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali: «Ho le chat con la giornalista, non è così» – Aperto

Il caso di presunte molestie sessuali tra Rocco Siffredi e una giornalista continua a tenere banco: la denuncia è stata presentata e le indagini sono seguite dal commissariato Prati e dall’avvocato Laura Sgrò.

Secondo quanto riportato, la donna ha assunto farmaci contro l’ansia e i crampi addominali dopo gli scambi di messaggi con l’attore. Le chat allegate all’esposto contengono le scuse di Siffredi, che però precisa di aver chiesto perdono solo per le frasi rivolte alla giornalista e non per il suo comportamento.

La giornalista aveva inizialmente cercato di intervistare Siffredi per un progetto, ma non ottenne l’approvazione dall’ufficio stampa. Dopo il lancio di una serie tv, l’attore acconsentì a concederle l’intervista personalmente. Durante l’incontro, ci furono complimenti iniziali che poi si trasformarono in scambi più espliciti e tensioni riguardanti l’intervista.

Dopo aver girato la registrazione integrale dell’intervista, la giornalista decise di querelare Siffredi per insulti e accuse. L’attore, a sua volta, ha dichiarato che la donna lo provocava, faceva allusioni sessuali e si chiede se le sue azioni possano essere considerate vere molestie sessuali.

La situazione è ancora in fase di evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti e degli avvocati coinvolti. Siffredi ha conservato i messaggi e sfida la giornalista a sbobinare la registrazione dell’intervista, continuando a sostenere la sua versione dei fatti.