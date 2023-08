Oroscopo della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: la previsione settimanale di Artemide

dare maggiore attenzione ai rapporti interpersonali.

– Gemelli: momento di riflessione e di concentrazione su sé stessi, approfittare del tempo libero per coltivare passatempi e interessi personali.

– Cancro: investire energie e impegno nella vita sentimentale, essere aperti all’amore e alla costruzione di relazioni solide.

– Leone: attenzione alle spese superflue, prediligere la prudenza economica e organizzare il budget familiare.

– Vergine: momento propizio per dedicarsi agli studi e alla crescita personale, sfruttare le occasioni di formazione professionale.

– Bilancia: trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero, concedersi momenti di relax e prendersi cura della propria salute.

– Scorpione: evitare discussioni e conflitti, privilegiare la diplomazia e la comunicazione pacifica.

– Sagittario: periodo favorevole per i viaggi e le esperienze culturali, ampliare gli orizzonti conoscitivi.

– Capricorno: attenzione alle responsabilità e agli obblighi professionali, fare tesoro delle esperienze passate per prendere decisioni sagge e oculate.

– Acquario: enfatizzare la comunicazione e la socializzazione, approfittare del tempo libero per coltivare legami amicali.

– Pesci: gratificazione professionale e realizzazione dei propri obiettivi, sfruttare al massimo le opportunità che si presentano.

