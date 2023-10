Ragazzo scomparso dopo la Street Parade, avviate le ricerche nel parco Ferrari – ModenaToday

Le ricerche di un giovane di Verona, scomparso dopo un rave party di sabato notte, si sono protratte per tutta la giornata di oggi. Gli amici del ragazzo hanno lanciato l’allarme quando non è tornato a casa e non hanno potuto contattarlo telefonicamente. Le ricerche sono iniziate al Parco Ferrari, dove si è tenuta la festa a cui il giovane stava partecipando. I Vigili del Fuoco hanno controllato l’area del laghetto centrale del parco, ipotizzando che il ragazzo potesse essere caduto dopo un malore. Fortunatamente, in serata l’allarme è rientrato, poiché il giovane è riuscito a tornare a casa incolume. Durante il tragitto verso casa, il ragazzo era rimasto irraggiungibile, ma non ha riportato danni fisici.

Le ricerche del giovane di Verona scomparso nel corso di un rave party si sono concluse con un lieto fine. Dopo una giornata di angoscia per amici e familiari, il ragazzo è riuscito a fare ritorno a casa senza riportare danni fisici. Le indagini sono partite dalla location dell’evento, ovvero il Parco Ferrari, dove il giovane era stato visto per l’ultima volta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per setacciare l’area intorno al laghetto, poiché si sospettava che il ragazzo potesse essere caduto dopo un improvviso malore. Finalmente, in serata è arrivata la notizia rassicurante: il giovane è stato trovato sano e salvo. Durante il tragitto verso casa, il telefono del ragazzo era rimasto irraggiungibile, incrementando le preoccupazioni dei suoi cari. Tuttavia, si è rivelato che il ragazzo aveva solamente dimenticato il cellulare acceso in macchina. Nonostante l’episodio abbia generato momenti di grande paura, alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi, con la felicità di riavere il giovane sano e salvo in famiglia.