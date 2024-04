Rialzo della soglia ISEE per il bonus sociale luce e gas dal 1° aprile. Tariffe in calo sul mercato

Dal 1° aprile, i bonus sociali per l’elettricità e il gas torneranno al regime ordinario, offrendo sconti in bolletta per gli utenti economicamente svantaggiati. Questa misura aiuterà le famiglie a risparmiare denaro mentre si occupano delle proprie esigenze energetiche.

Inoltre, dal 2 aprile partiranno i pagamenti dell’Inps per pensioni, assegno unico, disoccupazione Naspi e altri benefici. Le soglie Isee torneranno a 9.530 euro per le famiglie più numerose, garantendo un supporto finanziario essenziale per coloro che ne hanno bisogno.

Le famiglie nel mercato tutelato vedranno una riduzione del 19,8% sulle bollette della luce per il periodo aprile-giugno. Il prezzo di riferimento dell’elettricità per il cliente tipo sarà di 20,24 centesimi di euro per kilowattora, con una spesa annua prevista di circa 662 euro.

Sebbene il mercato libero resti meno conveniente di quello tutelato, Arera continuerà a fissare e aggiornare le tariffe ogni trimestre. Si consiglia ai consumatori di valutare attentamente i propri consumi e le opzioni disponibili per garantire la migliore scelta in termini di spesa energetica.

Queste misure offrono un sollievo finanziario significativo per le famiglie italiane in un momento in cui la stabilità economica è una priorità. Con tariffe più convenienti e supporto finanziario per i bisogni essenziali, i cittadini possono affrontare con maggiore sicurezza le sfide economiche attuali.